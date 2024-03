La città da tappeto rosso. Dustin Hoffman stupisce in giro nel centro storico. E fa tappa in San Michele

Lo segui per qualche metro – fintanto che il bodyguard non si innervosisce – e subito ti senti catapultato nel cono di luce che accende mentre cammina come la persona più normale del mondo per le vie del centro. La gente esce dai negozi, i ragazzini in gita si dimenticano del gelato in mano, in un attimo di diffondono sorrisi, colpi di gomito, concitato passaparola insieme all’entusiasmo e all’incredulità. Eppure sì, quello è inconfondibilmente lui, Dustin Hoffman. Ieri intorno alle 16.30 si è preso una pausa e da vero appassionato di storia si è soffermato in piazza San Michele per una visione di insieme della bellissima chiesa e un giro incuriosito intorno alla statua di Francesco Burlamacchi che fu gonfaloniere della Repubblica di Lucca nel XVI secolo. Chissà se ha in qualche modo percepito che quello è proprio uno dei simboli che testimonia lo spirito di indipendenza della nostra città, sin dal Medioevo. Di sicuro c’è che, al contrario del resto del cast, l’attore premio Oscar Dustin Hoffman si “concede“ volentieri al “pubblico“ lucchese e non solo. Ieri si è soffermato anche all’antica giostra dei cavalli di piazza Napoleone, sicuramente differente anni luce da quelle americane. In mattinata si era intrattenuto, sempre in piazza Napoleone, con Saskia Boddeke, moglie di Greenaway nonché aiuto regista. Ma Hoffman ha fatto tappa anche nello splendido mercato antiquario e non si è fatto mancare neanche la “vasca“ in via Fillungo.

Un’intesa con la città che per ora sta funzionando a meraviglia, mentre siamo alle porte con i primi ciak del film. Tra le residenze private c’è l’Atelier Ricci e Palazzo Pfanner, Palazzo Giustiniani, Busdraghi e Cenami. Ma non sempre gli “interni“ sono fedeli al vero: la produzione ha infatti preso in affitto un capannone in via Filzi dove ha allestito proprio per le riprese degli interni. Tutto il cast – quindi compresa la riservatissima Helen Hunt, ma anche Laura Morante e Sofia Boutella (ha recitato anche al fianco di Tom Cruise ne La Mummia) – alloggia in centro storico in residenze top secret. In questi giorni il via alle riprese nell’area di piazza Bernardini. E fino a maggio la città sarà set internazionale.

Laura Sartini