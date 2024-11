“La città autistica“. Ricchezza della diversità

Che cos’è una città "autistica"? È uno spazio per immaginare e sperimentare modi diversi di intendere le diversità, incluse quelle neurologiche, anche al di là del linguaggio delle categorie, delle diagnosi e delle disabilità. Se ne parlerà durante la presentazione del libro “La città autistica” di Alberto Vanolo, primo appuntamento della rassegna “Campa Cavallo”.

L’appuntamento è oggi alle 17.30 nell’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in via San Micheletto, 3.

L’autore sarà intervistato da Sirio Del Grande che si occupa delle relazioni con la stampa e i media per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e dialogherà con Daniela Cesari, medico psichiatra alla Salute Mentale adulti Lucca e Antonella Giorgi, medico neuropsichiatra alla Salute mentale infanzia e adolescenza Lucca. Nel suo volume Vanolo offre una serie di proposte provocatorie per immaginare realtà urbane più semplici e sostenibili, non solo per chi vive una condizione di neurodivergenza.

Il mondo ha bisogno di città del genere: "autistico" non va inteso in senso peggiorativo e la condizione di neurodiversità può offrire molto per progettare città piú vivibili e aperte. Costruire realtà urbane migliori significa anche sovvertire le categorie morali e i linguaggi comunemente associati all’autismo. Alberto Vanolo offre una serie di proposte provocatorie per la città autistica, una sorta di manifesto con principi generali per immaginare realtà urbane piú semplici e sostenibili, non solo per chi vive una condizione di neurodivergenza.

Le presentazioni sono aperte a tutti e in particolare a persone con disabilità o neuro divergenti, famiglie e caregivers, operatori e insegnanti. Un ricco programma di eventi culturali in calendario fino a gennaio organizzati da Fondazione per la Coesione Sociale, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Fondazione Mario Tobino, cooperativa sociale C.Re.A. e Centro Studi e Ricerche Lippi Francesconi, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Carnevale di Viareggio.

Il programma completo e tutte le informazioni sul sito www.fondazionecoesionesociale.it.