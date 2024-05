La chiesa riapre al culto. S.Anna, festa per la comunità

E’ il gran giorno: riapre oggi al culto la chiesa di S.Anna. Dopo quasi un anno di chiusura per i lavori di ristrutturazione del tetto, delle volte interne e delle vetrate artistiche, pitturazione interna e nuovo impianto di riscaldamento a pedane radianti, la chiesa della comunità e del quartiere più grande della Diocesi torna ad essere a disposizione per i fedeli. Con la riapertura della chiesa parrocchiale, tornano attivi gli orari abituali delle celebrazioni: S.Messa nei giorni feriali ore 18.30, S.Messa festiva del sabato, ore 19. Domenica e festivi verranno celebrate alle 8.30, 10.30 e 12. La Messa domenicale delle 18 continua ad essere celebrata invece all’Oratorio di via Fratelli Cervi. Il sabato, dalle 10 alle 12 c’è l’Adorazione Eucaristica, durante la quale i preti sono a disposizione per le confessioni.

"E’ una grande gioia per la comunità cattolica di S.Anna - commenta emozionato il parroco, don Paolo Dalle Mura che ringrazia prima di tutto i parrocchiani - che può tornare ad incontrarsi e celebrare la liturgia nella propria chiesa, resa ora più sicura dai lavori strutturali eseguiti e resa ancor più decorosa per la nuova imbiancatura. È significativo riaprire nel giorno in cui si svolge la celebrazione della Festa di Prima Comunione per un gruppo di 39 bambini della nostra comunità. Ringrazio i tecnici che hanno diretto i lavori ovvero l’architetto Elena Pino insieme alla geometra Daniela Moretti con la consulenza degli ingegneri Claudio Favilla e Giampaolo Scatizzi. A nome mio e della comunità parrocchiale, esprimo un grazie sentito alla Fondazione Crl, ed in particolare al presidente Marcello Bertocchini per aver stanziato il contributo di 300mila euro per questo progetto. Come pure, ringrazio la Conferenza Episcopale Italiana, che ci ha concesso il contributo di 329.000 euro frutto dell’8xmille che i cittadini destinano alla chiesa cattolica attraverso la denuncia dei redditi".

Nei prossimi mesi, verranno terminati i lavori previsti dal progetto con la realizzazione del nuovo riscaldamento, il restauro della facciata e del campanile. Ma il più, si può dire, è fatto.