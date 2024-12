La chiesa di Rimortoli diventerà uno spazio per eventi e riti civili

Nuova vita per la chiesa di Rimortoli a San Colombano, edificata nel 1122, che a febbraio vedrà l’avvio del secondo lotto di lavori per il restauro. La giunta Del Chiaro ha infatti approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di 265mila euro, di cui 150mila euro provenienti dal cofinanziamento della Fondazione Crl.

L’obiettivo dell’ente di piazza Aldo Moro è quello di far tornare la chiesa di Rimortoli, attualmente chiusa, uno spazio a disposizione della comunità. La chiesa diventerà un luogo dove organizzare iniziative pubbliche, eventi, mostre, convegni sia da parte del Comune, sia delle associazioni del territorio e dove celebrare riti civili. Una scelta che va a completare l’operazione di restituzione degli spazi pubblici ai cittadini, che a San Colombano ha già visto, con il primo lotto di lavori, la sistemazione dell’area esterna della chiesa di Rimortoli con la realizzazione del giardino intitolato a "Giulio Riccomini" e del parcheggio per la scuola primaria.

"E’ un luogo simbolo per San Colombano, ma anche per tutto il territorio - afferma il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Matteo Francesconi - . E’ quindi di particolare importanza completare la riqualificazione di questo edificio e dell’area dove sorge, vicina alla scuola, che rappresenta un punto di aggregazione per la comunità e diverrà uno spazio versatile che conferirà nuova vita a un edificio abbandonato da tempo". Si prevede fra l’altro la realizzazione di una nuova pavimentazione, la riqualificazione delle pareti interne, del dipinto murale e della decorazione dell’abside, dell’altare in muratura e del portone in legno.