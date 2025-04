La Celli Paper al gruppo Andritz “Un’opportunità di sviluppo“

La notizia è ufficiale, il gruppo tecnologico internazionale “Andritz” ha firmato un accordo per l’acquisizione di A.Celli Paper. L’azienda lucchese che vanta decenni di esperienza nella fornitura di macchinari e attrezzature chiave per la produzione di tissue, carta e cartone il cui fatturato ammonta a 70 milioni di euro e che opera anche con altre sedi a Pinerolo e Shanghai. "Questa operazione strategica – dichiara Alexander Wassermann, vicepresidente Esecutivo Paper & Textile di Andritz – nasce dal nostro impegno nel fornire soluzioni complete e innovative ai nostri clienti, rafforza le nostre competenze in ambiti chiave come le tecnologie di avvolgimento e ribobinatura, rendendoci un fornitore completo di soluzioni a partire dalla fibra fino ad arrivare alle bobine di carta confezionate, potenziando al tempo stesso il nostro business lato servizi".

Spiega inoltre Alessandro Celli, azionista del Gruppo A.Celli (Italia Technology Alliance): "Nei suoi ottant’anni di storia, A.Celli Paper ha sviluppato un ampio portafoglio di prodotti e servizi attraverso investimenti e innovazione. Questo è stato possibile grazie all’impegno della nostra famiglia e dei nostri dipendenti".

"L’ingresso in un’organizzazione multinazionale come Andritz rappresenta per A.Celli Paper un’opportunità di ulteriore sviluppo e crescita nel mercato del tissue e della carta. Nonostante il cambiamento, la priorità rimane quella di garantire la continuità aziendale e un servizio eccellente ai nostri clienti". La “A.Celli Spa” è stata fondata nel 1944 ed è un’azienda specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni tecnologiche per il settore tissue e carta, offrendo impianti completi, revamping, componenti e software per l’automazione. È riconosciuta a livello mondiale per l’innovazione e la flessibilità delle sue soluzioni.

Il Gruppo Andritz, infine, offre un ampio portafoglio di impianti, attrezzature, sistemi, servizi e soluzioni digitali all’avanguardia per numerosi settori industriali e mercati finali. La sostenibilità è parte integrante della strategia aziendale e della cultura del gruppo; mira a contribuire in modo significativo a un futuro a basso impatto ambientale e ad aiutare i propri clienti a raggiungere i loro obiettivi in questo ambito. Andritz, infine, è leader mondiale in tutti e quattro i suoi settori di business: Pulp & Paper, Metalli, Energia Idroelettrica e Ambiente & Energia. La leadership tecnologica e la presenza globale sono pilastri della strategia del gruppo, quotato in borsa, che conta circa 30mila dipendenti e più di 280 sedi in oltre 80 Paesi.