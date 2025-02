La Cassazione conferma la condanna a 5 anni per il giovane omicida

La Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale aggravato a carico di Richard Balestra, il ventunenne che il 6 agosto 2023 ad Altopascio con un violento pugno causò la morte del pensionato Luigi Pulcini, di 75 anni (nella foto, la vittima e l’omicida). Tutto era nato da un commento che l’anziano avrebbe fatto nei confronti della ragazza del giovane, che scese dall’auto e gli sferrò un colpo alla testa, facendolo stramazzare a terra davanti a un bar.

La condanna era arrivata il 18 settembre scorso con il patteggiamento in udienza preliminare davanti al gup Simone Silvestri. Il difensore di Balestra aveva però presentato ricorso in Cassazione sostenendo una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa. La Cassazione ha tuttavia dichiarato il ricorso “manifestamente infondato“ sottolineando anche che la sentenza del gup Silvestri “su tale punto è priva di difetti logici”.