La carica dei 7240 ragazzi. Ripartito l’anno scolastico dopo un’estate di lavori e interventi negli istituti

Sono rientrati ieri in classe 7240 alunni e studenti iscritti ai sette istituti comprensivi del territorio comunale. In particolare, per 1514 bambini è partito il percorso di formazione nelle scuole d’infanzia, mentre sono 3315 gli iscritti alle scuole primarie e 2411 i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

La pausa estiva delle lezioni ha permesso questa estate all’amministrazione comunale di effettuare tutta una serie di lavori di manutenzione ordinaria e interventi più strutturati negli edifici scolastici del territorio. Il dettaglio dei lavori. Per quanto riguarda gli asili nido, sta terminando proprio in questi giorni un intervento di manutenzione straordinaria ai fan coil di tutte le sedi e all’asilo nido Lo Scoiattolo si è concluso il lavoro per il nuovo impianto di climatizzazione per una spesa di 58mila euro. Per l’asilo Kirukù gli uffici stanno predisponendo il progetto per sostituire la centrale termica e realizzare anche qui l’impianto di climatizzazione. All’istituto comprensivo Lucca centro sono stati effettuati lavori alla scuola primaria Pascoliinfanzia Giardino, dove è stata rifatta la copertura del lato ovest della scuola e risanata la volta del corridoio di ingresso al primo piano. Lavori meno invasivi verranno proseguiranno nel corso dell’anno, per concludersi nell’estate 2024, con l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Alla scuola d’infanziaprimaria Alighieri è stata restaurata una porzione del tetto e sono stati effettuati dei lavori per rendere funzionale il laboratorio ubicato al terzo piano. Restaurate anche le facciate e appaltati i lavori per inserire un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Alla scuola Carducci sono state ritinteggiate le aule. All’istituto comprensivo Lucca 2 è stato rifatto il tetto e sono stati tinteggiati gli ambienti interni della scuola primaria di Sorbano; si stanno inoltre effettuando lavori si adeguamento antincendio alla scuola secondaria di primo grado “Da Vinci” e alla scuola dell’infanzia di San Concordio sono terminati i lavori di rifacimento delle facciate iniziati la scorsa estate. Nei bagni della primaria di Santa Maria del Giudice sono state sostituite 7 turche con altrettanti wc e sempre alla scuola secondaria di primo grado “Da Vinci” si stanno cambiando i generatori di calore. Nell’ambito dell’istituto comprensivo Lucca 3 si stanno completando i lavori all’impianto termico, alla copertura e alle facciate della scuola primaria Giusti, mentre all’istituto comprensivo Lucca 4 è stato rifatto il portone di ingresso alla scuola d’infanzia di Mutigliano, sono stati effettuati lavori di abbattimento delle barriere architettoniche alla secondaria Massei di Mutigliano, dove sono state anche sostituite 8 turche. Per quanto riguarda gli edifici scolastici dell’istituto comprensivo Lucca 5, lavori di rifacimento della pavimentazione delle aule hanno riguardato la primaria Nieri di Ponte a Moriano e un intervento complessivo di manutenzione al tetto, facciate, marciapiedi, recinzioni ha interessato la scuola primaria di San Michele di Moriano. Alla primaria di Saltocchio è stato rifatto il portone principale, è stata sostituita la caldaia dell’impianto termico e due bagni alla turca. Alla primaria Piaggia di San Cassiano a Vico sono stati sistemati gli infissi e imbiancate le aule e gli ingressi. Infine alla scuola secondaria Buonarroti di Ponte a Moriano è stato rifatto il pavimento della palestra e sono state sostituite 14 turche con altrettanti wc.

All’istituto comprensivo Lucca 6 sono terminati i lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola secondaria di primo grado “Chelini”, mentre per il comprensivo Lucca 7 si segnalano alla scuola d’infanzia e primaria di Nave i lavori effettuati per l’adeguamento antincendio e alla primaria di Sant’Alessio la realizzazione di una nuova sezione per l’infanzia. Alla palestra esterna della Custer De Nobili è stata rifatta la pavimentazione sportiva. Sul fronte dei servizi scolastici, riparte fin dal primo giorno di scuola il trasporto scolastico, che avrà tariffe invariate rispetto allo scorso anno. Al 31 agosto erano 861 gli iscritti, mentre sono 1649 le richieste di tariffe agevolate. Quest’anno il trasporto scolastico riguarderà anche, per la prima volta, la nuova sezione della scuola dell’infanzia di Sant’Alessio. Il servizio della mensa, anch’esso con tariffe identiche allo scorso anno, inizierà invece il 18 settembre: 4766 sono gli alunni iscritti al servizio e 1668 quelli che hanno una tariffa agevolata. Da quest’anno il servizio è stato riattivato alla scuola primaria di Antraccoli e attivato per la prima volta alla sezione nuova della scuola dell’infanzia di Sant’Alessio. Intanto scadono il 22 settembre i termini per la presentazione delle domande per il “pacchetto scuola”, che serve ad ottenere un incentivo economico individuale finalizzato all’acquisto di libri scolastici, materiale didattico e di servizi legati alla scuola. Al momento hanno fatto richiesta del contributo 585 famiglie. Per fare domanda è necessario che l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità dello studente non sia essere superiore a 15.748,78. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].