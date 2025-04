La camminata che abbraccia tutti. Via ad Half Marathon e Lucchesina

E’ iniziato il conto alla rovescia. Manca poco ormai agli appuntamenti del 3 e 4 maggio, con la classica Half Marathon + staffetta e La Lucchesina, che accoglie ogni anno tantissimi runners a Lucca, sotto l’organizzazione della Società Lucca Marathon, capitanata dal presidente Francesco Rosi. Per ricordare gli appuntamenti, si inizia sabato 3 maggio alle ore 15 con la 14° edizione “La Lucchesina”, la tradizionale 10k ludico motoria non competitiva, da percorrere sulle Mura e all’interno del centro storico, con partenza in zona “Caffè delle Mura” e arrivo in piazza Vittorio Emanuele II. Una corsa che abbraccia tutti, dalle famiglie ai camminatori, agli appassionati, pensata per coinvolgere ogni età e livello di preparazione. L’appuntamento si sposta al giorno successivo, domenica 4 maggio alle ore 9.00 con la 10^ Suncar Honda Lucca Half Marathon e la 1^ edizione della staffetta LHM in 2.

Leggermente modificato il percorso omologato Fidal, che ha riscosso grandi apprezzamenti nella passata edizione, ritenuto più veloce e scorrevole dai runner e propedeutico per battere il record dell’1:01:59, fatto nel 2015 dal Keniano Hosea Kisoro Kimeli per gli uomini e 1:14:40 dall’atleta donna Ruandese Claudette Mukasakindi sempre nel solito anno. Organizzato in concomitanza della Lucchesina, sabato pomeriggio all’Expo al Caffè delle Mura, un dibattito legato agli approfondimenti nel mondo del running: “La calzatura altamente performante nelle discipline di endurance” “Piastra in carbonio sì, no, quando?”. Presenti alla tavola rotonda: Mosè Mondonico docente universitario, Federico Badiani (negozio Il Campione esperto di calzature sportive e atleta agonista di livello), Fulvio Massini preparatore atletico, Gianluca Picchiottino (marciatore nazionale italiana) e Massimo Passoni suo preparatore atletico e Daniele Del Nista (negozio Mararathon sport di Lucca).

I dettagli della “mezza”. Partenza sulle mura in zona baluardo San Paolino e arrivo nella splendida piazza Vittorio Emanuele II, già teatro in passato, degli arrivi delle mezze e maratona. Previsti ristori lungo il percorso, deposito borse e docce presso campo Coni, adiacente al parcheggio gratuito delle Tagliate. Mantenuti i premi in denaro per i primi 10 classificati assoluti uomini e donne, oltre che i premi in natura per le categorie.

Laura Sartini