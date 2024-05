“La Biblioteca Agorà chiude per lavori?“

In vista la sospensione di alcuni sevrizi alla Biblioteca Agorà? Se lo chiedono i Giovani Comunisti/e Lucca in una lettera aperta indirizzat al Comune.

"Da anni – scrivono – tramite la biblioteca civica Agorà il Comune offre a noi giovani lucchesi un servizio fondamentale: oltre al prestito dei libri infatti, questa rappresenta uno dei pochissimi spazi pubblici in città aperti agli studenti e all’aggregazione giovanile libera e gratuita. È per questo che siamo rimasti stupiti alla notizia che questo spazio, per lavori che interesseranno il secondo piano, dove si trovano attualmente gli uffici della pubblica istruzione del Comune, potrebbe venire chiuso per far spazio agli uffici fino al termine della ristrutturazione".

"Siamo ancora più stupiti e preoccupati oggi, vicinissimi alla sessione di esami universitaria e agli esami di maturità, che non siano state divulgate informazioni alla cittadinanza sugli interventi di ristrutturazione citati. In caso di chiusura della biblioteca e delle aule studio centinaia di studenti e studentesse lucchesi non avranno un altro posto a disposizione per studiare. Ciò si interseca al decennale problema degli spazi di aggregazione giovanile, problema che le giunte Tambellini prima e Pardini poi, dopo grandi dichiarazioni in campagna elettorale, hanno ignorato durante i loro mandati. Chiediamo quindi al Comune di informare tempestivamente i cittadini e le cittadine sugli interventi in programma e di, in caso di sospensione del servizio delle aule studio, mettere a disposizione di studenti e studentesse altri spazi".