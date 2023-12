La banda dei Babbi Natale in strada. Un carretto per la raccolta benefica

Ritorna la banda dei Babbi Natale. Un nutrito gruppo di iscritti che, vestiti da Santa Claus, in bicicletta, percorrerà le strade dei comuni di Porcari Capannori e Lucca, trainando un carretto. Durante il tragitto si fermeranno in molti esercizi commerciali che storicamente hanno sempre collaborato ad una raccolta benefica di fondi a favore dell’AGBALT l’associazione dei genitori dei bambini affetti da leucemia e tumore che fa capo al reparto di onco ematologia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. L’obiettivo, come dichiara il presidente Giorgio Tomei, nuovamente riconfermato dall’assemblea dei soci al comando del team porcarese, è quello di superare le offerte raccolte lo scorso anno, oltre 700 euro. Domenica 17 dicembre, nel primo pomeriggio nel centro di Spianate, in via Mazzei, arriva, a cura dei Frtares locali, la slitta di Babbo Natale con intrattenimenti vari. Ieri mattina, nel frattempo, sinergia Conad e Avis per donare agli alunni delle scuole elementari 61 pandori. Domenica 17 dicembre alle 18 il tradizionale concerto Natalizio della "Filarmonica Alfredo Catalani" di Porcari. L’esibizione della banda musicale paesana si terrà presso l’Auditorium "Vincenzo Da Massa Carrara". Il programma prevede l’esecuzione di brani scelti appositamente sul tema del Natale e tutti molto famosi. Novità i questo 2023 il coro di un gruppo di bambini della scuola elementare "La Pira".

Ma.Ste.