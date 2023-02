La 5A vince il concorso Scrittori di Classe di Conad

La classe 5A della Primaria di Borgo a Mozzano ha vinto il concorso “Scrittori di Classe”, promosso da Conad e giunto alla sua nona edizione, col racconto dal titolo “A qualcuno piace freddo”.

La classe ha ricevuto il premio nell’ambito di una cerimonia tenutasi alla presenza del dirigente scolastico Fabrizia Rimanti e della insegnante che ha seguito il progetto Lorella Martelluzzi, assieme alle colleghe Cinzia Castelvecchi e Sara Casini oltre a Federico Biagioni, vicario dell’Istituto ed Enza Bonini, rappresentante dei genitori. Presenti, inoltre, il sindaco Patrizio Andreuccetti con l’assessora Donatella Zanotti e Diego Bacci, Socio del Conad City di viale Roma.

La 5A stata nominata tra i 12 vincitori a livello nazionale del progetto, che ha coinvolto in questa edizione oltre 27mila classi appartenenti a quasi 9mila scuole primarie e secondarie di primo grado sull’intero territorio nazionale che hanno prodotto e pubblicato 7.500 racconti entrati in graduatoria per la selezione finale.

Il racconto della 5A sarà pubblicato, insieme agli altri racconti premiati, in un volume intitolato “Storie di Mare”, disponibile nei punti vendita ad insegna Conad aderenti all’iniziativa a partire dal 27 febbraio 2023.