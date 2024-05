Koala Soccer School. Due giorni di Open Day

Allo stadio "Alessio Nardini" di Castelnuovo nel mese di maggio si svolgeranno due importanti Open Day, organizzati dalla Koala Soccer School di Lucca, in collaborazione con l’U.S. Castelnuovo. Le date fissate sono giovedì 16 e giovedì 23, dalle 17 alle 19. La prima giornata sarà dedicata ai nati dal 2010 al 2013; la seconda dagli anni 2014 al 2018. Naturalmente le giornate sono aperte sia ai maschi che alle femmine, questo un movimento in costante crescita. Due giornate interamente dedicate a tutti coloro che desiderano conoscere la rinnovata struttura, con la possibilità di allenarsi sul nuovo manto sintetico di ultima generazione. Tutti i ragazzi dai più piccoli ai più grandi potranno cimentarsi con le tecniche di allenamento eseguite da veri professionisti del calcio, Simone Angeli e Iacopo Fanucchi (allenatori professionisti) e il beniamino gialloblu Gigi Grassi, per tanti anni calciatore professionista e tutt’ora giocatore nel Castelnuovo nel campionato di Promozione. Ci saranno poi altri collaboratori che li coadiuveranno sia nella parte organizzativa, di accoglienza e preparazione che nella parte riguardante il campo e la parte tecnico-tattica. I ragazzi e le ragazze potranno trascorrere, così, due ore di spensierato divertimento all’insegna del sano sport. Saranno presenti al campo i vertici della società che ospita il Koala Soccer School per eventuali informazioni sull’attività svolta e programmi da richiedere.

Dino Magistrelli