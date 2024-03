Kedrion, importante riconoscimento. Arrivano i complimenti del Ppta: "Un sito all’avanguardia"

"Un sito all’avanguardia in grado di coniugare la qualità con l’efficienza produttiva e l’innovazione tecnologica. Questa straordinaria struttura con i suoi risultati riflette perfettamente l’impegno di Kedrion nel fornire soluzioni terapeutiche sempre più efficaci e personalizzate". Così ha dichiarato Anita Brikman Presidente e Amministratore Delegato della Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA), associazione internazionale del mondo della salute che riunisce e rappresenta i principali produttori di plasmaderivati a livello globale che nella giornata di lunedì ha visitato lo stabilimento produttivo di Kedrion a Bolognana, insieme a Maarten Van Baelen, Direttore Esecutivo di PPTA Europa L’incontro si è inserito nell’ambito del costante e proficuo rapporto di collaborazione e dialogo coltivato da Kedrion con le principali associazioni di categoria per rafforzare l’intera filiera del plasma: dalla donazione sino alla distribuzione delle terapie plasmaderivate ai pazienti in tutto il mondo. Il sito di Bolognana rappresenta una delle maggiori realtà industriali di Kedrion (azienda biofarmaceutica specializzata nella produzione di medicinali plasmaderivati per la cura di malattie rare ed ultra-rare con sede principale a Castelvecchio Pascoli), a livello globale, producendo ogni anno quasi cinque milioni di farmaci destinati alla distribuzione in circa 100 Paesi del mondo. Il sito impiega 570 persone, di cui oltre la metà è laureata.

Nell’occasione parole importanti anche per il futuro di questo stabilimento produttivo che si trova in valel del Serchio sono venuter anche dal Presidente di Kedrion, Paolo Marcucci: "Questo incontronon solo conferma e rafforza la sinergia e la cooperazione che da sempre caratterizzano i rapporti tra Kedrion e PPTA, ma è stato anche l’occasione per presentare nel dettaglio le attività del sito di Bolognana, che è e continuerà ad essere nei prossimi anni un punto di riferimento e un polo produttivo d’eccellenza per Kedrion". Sulla stessa linea anche l’Amministratore Delegato di Kedrion, Ugo Di Francesc: "Questo stabilimento è un chiaro e tangibile esempio del nostro continuo impegno a fianco delle comunità locali in cui operiamo da decenni".

Luca Galeotti