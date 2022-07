Lucca Summer Festival, al concerto di Bieber in treno. Potenziate le tratte

Lucca, 29 luglio 2022 - Manca poco per la grande serata di musica del 31 luglio al Lucca Summer Festival sul palco di fianco le Mura di Lucca arriva la star internazionale del pop Justin Bieber. Si è temuto un suo forfait a causa della malattia che lo ha colpito invece la Popstar canadese ha confermato l'evento. Previste migliaia di persone per il maxi concerto lucchese e, per tale motivo, anche Trenitalia insieme alla regione Toscana ha deciso di potenziare il numero di corse da e per Lucca con tre ulteriori treni.

Al termine del concerto la notte tra domenica 31 luglio e lunedì 1° agosto partiranno dalla stazione di Lucca i treni diretti a: Livorno alle 0.45 con fermate a Pisa San Rossore e Pisa Centrale Sarzana alle 1.15 con fermate a Viareggio, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Massa Centro e Carrara Avenza.

Per Firenze Santa Maria Novella via Pisa alle 1.25 con fermate a Ripafratta, Rigoli, S. Giuliano Terme, Pisa San Rossore, Pisa Centrale, Navacchio, S. Frediano, Cascina, Pontedera, S. Romano, S. Miniato, Empoli, Montelupo, Lastra a Signa e Firenze Rifredi.

Trenitalia ricorda che è necessario acquistare in anticipo il viaggio di ritorno in particolar modo per coloro che rientreranno verso Firenze a causa dell'elevato numero di spettatori previsti per l'evento. I biglietti possono essere acquistati sull’App Trenitalia, sul sito web trenitalia.com, alle self service e nei numerosi e capillari rivenditori aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai).