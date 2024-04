Juniores sotto di un gol, ribaltano il risultato e vincono. Pari l’Under 15

Vittoria al fotofinish per la formazione Juniores della Lucchese Femminile, che batte la Virgo e conclude così il campionato con un altro bel successo. La gara non era iniziata nel migliore dei modi e dopo appena tre minuti il direttore di gara aveva assegnato un calcio di rigore alle padrone di casa, che sono passate subito in vantaggio. Dopo dieci minuti però Milea, direttamente su punizione, pareggiava i conti.

Nella ripresa la Lucchese prendeva campo, sprecando però malamente alcune ghiotte occasioni. Fino al 90° quando Ilaria Orsi approfittava di un errore della difesa locale ed insaccava alle spalle dell’incolpevole Bonechi, mettendo a segno la trentasettesima rete stagionale. Una vittoria che consolida il secondo posto finale in classifica e che permette alle rossonere di espugnare per la prima volta in assoluto lo stadio "Impastato" di Rignano sull’Arno.

Pareggio invece per 3 a 3 per la formazione Under 15 di mister Tognetti contro il San Miniato. Una gara giocata con grande agonismo da parte delle due formazioni, che sino alla fine hanno cercato in tutti i modi di portare a casa l’intera posta in palio. Le rossonere, a lunghi tratti, hanno saputo gestire al meglio la gara, con le ospiti però che non sono mai apparse fuori dal match. Al termine della partita gli applausi del folto pubblico presente a Saltocchio sono per tutte e due le formazioni che hanno entusiasmato i presenti con una partita tirata sino al triplice fischio finale.

Alessia Lombardi