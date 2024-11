Istituto comprensivo di Porcari. Ecco il nuovo dirigente scolastico

Cambio della guardia. ll sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, l’assessora alle politiche formative, Eleonora Lamandini, e la presidente del consiglio comunale, Serena Toschi, hanno accolto in Municipio il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Porcari, Antonio Marchetta, insieme alle collaboratrici Mariarita Marinucci e Cinzia Pellegrini e alla presenza della responsabile dell’ufficio istruzione, Antonella Bertolli. E’ il proseguimento della preziosa collaborazione tra l’amministrazione comunale e la scuola. Antonio Marchetta, originario di Catania, ha una solida formazione in ambito musicale. Diplomato in pianoforte, ha conseguito anche il biennio abilitante per l’insegnamento dello strumento musicale nelle scuole medie e una laurea in scienze della comunicazione. L’amministrazione comunale ha confermato il proprio sostegno alla scuola, rinnovando l’impegno verso un’educazione di qualità e inclusiva capace di valorizzare il talento musicale che caratterizza l’istituto.

Così l’assessora Eleonora Lamandini: "Desidero ringraziare il dirigente che per tre anni ha guidato l’istituto, Filippo Guidi. Gli auguriamo il meglio nella sua nuova esperienza a Viareggio, più vicino a casa. Un sentito ringraziamento anche alla dirigente Pucci. Al nuovo dirigente, Antonio Marchetta, diamo un caldo benvenuto: siamo certi che con la sua esperienza e passione, soprattutto in ambito musicale, contribuirà a valorizzare e arricchire ulteriormente la nostra comunità scolastica che esprime, tra le sue eccellenze, l’orchestra Enrico Pea".

