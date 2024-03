Istituti di credito. Ecco le assunzioni

Opportunità di lavoro in Toscana arrivano dai principali gruppi bancari nazionali, quali Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps, Bnp Paribas, che cercano personale – sia neolaureati che professionisti con esperienza – da assumere con contratto a termine o a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda Unicredit, sono 12 le posizioni aperte in Italia. Tra queste, si segnala la ricerca per consulenti di filiale, anche appartenenti alle categorie protette, che saranno inseriti con contratto di apprendistato nelle sedi di Arezzo, Firenze, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato. Per candidarsi e per consultare le altre posizioni aperte: careers.unicredit.eu.

Monte dei Paschi, per la sede di Siena, è invece alla ricerca per la funzione amministrazione e bilancio di un laureato in discipline economiche o finanziarie con buona conoscenza della normativa contabile Ias-Ifrs e delle normative che regolano la redazione del bilancio bancario. Per i dettagli: lavoraconnoi.mps.it.

Selezioni aperte nel gruppo Bnp Paribas. In particolare, Findomestic, che fa parte del gruppo bancario francese, assume operatori del credito a tempo determinato. Per candidarsi: bnpparibas.it/it/lavora-con-noi.

Altre opportunità di lavoro arrivano da Intesa Sanpaolo, che conta oltre 200 posti vacanti in Italia. Qualche esempio? Ad Arezzo il gruppo cerca un analista funzionale che nel settore bancario abbia partecipato alla gestione di progetti ad alta complessità. Sono richieste laurea in economia e finanza, ingegneria, informatica, matematica o fisica e ottima padronanza della lingua inglese. A Firenze il gruppo ricerca un data engineer, mentre su tutto il territorio nazionale seleziona consulenti finanziari senior. Per candidarsi e consultare e posizioni aperte: jobs.intesasanpaolo.com.