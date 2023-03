Isi Pertini, raffica di iniziative legate alla “Cura della vita“

Oggi si tiene la prima Giornata nazionale della “Cura della vita delle persone e del pianeta“ promossa dal Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi, dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace e da numerose altre organizzazioni in 112 città di 19 regioni, per 132 scuole. L’ISI Pertini di Lucca, che aderisce alla Rete Nazionale delle Scuole di Pace, organizza iniziative di approfondimento didattico e formativo, fortemente caldeggiate dalla dirigente scolastica, professoressa Daniela Venturi.

Oggi gli studenti incontreranno in auditorium alcuni esperti dell’associazione Luna Onlus impegnata per la prevenzione e la lotta contro ogni tipo di violenza di genere (psicologica, fisica, sessuale ed economica) e sui minori e contro ogni altra azione volta alla violazione dei diritti umani, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all’integrità fisica e psichica che possa costituire una minaccia per la salute.

Il 3 marzo le classi individuate dialogheranno in succursale con alcuni rappresentanti dell’associazione calcio amputati e dell’associazione LuccaSenzaBarriere per discutere dell’importanza della solidarietà e della resilienza nello sport e nella comunità. Il 14 e il 21 gli allievi dell’indirizzo benessere avranno modo di ascoltare le esperienze degli esperti del Consultorio adolescenti e giovani (12-24 anni) in auditorium. Sono inoltre previste altre iniziative, tra cui visita alla biblioteca civica Agorà per l’idea di prendersi cura e farsi curare dai libri; l’incontro con autorità del Comune; il percorso della solidarietà con visita alla Mensa dei poveri e al centro diurno della Caritas; l’incontro con esperti Caritas sul carcere; la Fondazione Alice Benvenuti per la cura delle famiglie dei piccoli degenti oncologici dell’Ospedale Pediatrico Meyer; il Ser.D per la cura dalle dipendenze; l’AVO di Lucca, servizio gratuito parrucche per donne con patologie oncologiche; l’ANGSA Toscana, genitori con figli affetti da autismo; l’ANFFAS; Orto botanico per la cura del verde.