“Invio referti per mail con password? Basta copiare dall’Asl Sud Est“

I buoni esempi da copiare sono “accanto casa“, come suggeriscono all’Asl i comitati sanità. La questione è sempre quella dei referti non più trasmessi per mail. “Quando dicevamo che certi dirigenti della sanità a forza di vivere nei loro uffici fra aria condizionata e scartoffie sono ormai diventati degli Aristocratici della sanità forse vedevamo giusto – coisì i comitati –. Dopo Ferragosto, dopo il casino che stanno creando con l’annuncio che continuano a riproporre di vendere dei padiglioni del Campo di Marte, sono bastati pochi giorni ai Comitati Sanità per raccogliere oltre mille firme di cittadini indignati. Si sono inventati un altro modo per rendere più complicata la vita dei cittadini, con i risultati delle analisi non più spediti per mail, per privacy si dice“.

“Ma quello che deve indignare i sudditi dell’Area Vasta Nord Ovest è che mentre i loro megadirigenti, dicono di studiare soluzioni e promettono che in tempi brevi riusciranno a modificare il sistema per ripristinare il servizio consegna referti per mail, se andiamo a leggere le modalità di consegna dell’Area Vasta Sud Est alla pagina Ritiro referti on line (uslsudest.toscana.it) leggiamo: “i referti saranno inviati per posta elettronica in due mail distinte, una con il referto e una con la password. Il sistema di autorizzazione con password e doppia mail è finalizzato a garantire la massima sicurezza nel rispetto della Privacy”. E lo stesso, fa sapere il comitato, avviene negli ambulatori privati, invio di mail con password. “Si conferma così che i cittadini dell’area vasta Nord Ovest sono trattati come esseri di serie B, per altri toscani basta la mail per noi no perché i nostri dirigenti devono ancora studiare come fare, semplice basta copino l’area vasta Sud Est. Come comitati chiediamo che i nostri megadirigenti prima di togliere l’invio per mail, modifichino il sistema ed usino le password come fanno altre aree vaste“.