"Investito e Ucciso a Lucca: Tragico Incidente sulla Via Romana"

Uno schianto improvviso nel buio lungo quel nastro d’asfalto che corre tra Lucca e Capannori. Il corpo che vola in aria, sfonda il parabrezza dell’auto e ripiomba a terra alcuni metri più avanti, ormai esanime. E’ morto così, investito e travolto da un’auto ieri sera ad Antraccoli, Luca Salvadori 48 anni originario di Pescia, residente ad Altopascio ma da qualche mese abitante nel Capannorese.

Il tragico incidente è accaduto intorno alle 20 sulla via Romana all’altezza del “Caffè Fata Mata“, non distante dalla grande rotatoria al confine con Capannori.

Luca Salvadori, agente di commercio della “Ciodue Italia“ attiva nel settore della sicurezza sul lavoro, con sede sulla via Romana all’Arancio, era appena uscito dal lavoro ed era salito sulla sua auto, diretto a casa. Nella stessa ditta lavora anche l’attuale compagna che lo precedeva con un’altra auto. Lui si è fermato davanti al bar di Antraccoli per comprare le sigarette, parcheggiando la propria auto sull’altro lato della strada. E’ entrato nel bar e quando è uscito, al momento di attraversare, è stato travolto e ucciso sul colpo sulla Romana da una Clio bianca che l’ha centrato con la parte anteriore destra, sbalzandolo in aria e poi trascinandolo parecchio più avanti. Una scarpa è rimasta sull’asfalto 20 metri prima del corpo, incastrato sotto la Clio. Al volante c’era una ragazza, che si è subito fermata, sotto choc, per chiamare i soccorsi. Ma ormai per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Lucca che ha effettuato i rilievi e una pattuglia della Polizia di Stato per regolare la viabilità. Il magistrato di turno, la dottoressa Lucia Rugani, ha poi disposto la rimozione della salma. La Municipale ha preso a verbale una donna, che avrebbe assistito all’incidente. Luca Salvadori lascia nel dolore la compagna lucchese, con la quale stava per andare a convivere, e l’ex moglie con due figli.

Paolo Pacini