Investimenti in arrivo per lo sport. Pronti altri 360mila euro. Verranno realizzati nuovi spogliatoi

Ancora importanti investimenti nel settore dello sport e del miglioramento della socialità per il comune di Coreglia Antelminelli, che in queste ore ha annunciato un intervento dal valore complessivo di circa 665 mila euro, che riguarderà direttamente la frazione di Piano di Coreglia. Pronta una nuova veste per gli spogliatoi del campo sportivo comunale di Piano di Coreglia che, oltre a essere riqualificato, diventerà anche un importante centro di aggregazione per la comunità. L’area verrà, infatti, ristrutturata e ampliata grazie a un finanziamento di 360 mila euro che l’amministrazione comunale ha ottenuto dalla Regione Toscana e che permetterà di attivare l’intervento che restituirà a Piano di Coreglia un moderno centro dall’indiscusso valore sociale. Previsti interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, miglioramento sismico, efficientamento energetico, messa a norma e messa in sicurezza degli spogliatoi, con l’obiettivo non secondario della creazione di un centro aggregativo, destinato alla popolazione di ogni età. Per questo importante intervento di ristrutturazione dell’impianto sportivo di Piano di Coreglia, il comune di Coreglia ha ottenuto un ulteriore e molto importante finanziamento.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha, infatti, deliberato nei mesi scorsi, la concessione di un contributo dell’importo complessivo di 190 mila euro a favore del progetto. "Siamo molto felici di aver ottenuto questo finanziamento in relazione al bando regionale per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi, che ci permetterà di riqualificare gli spogliatoi del campo sportivo comunale di Piano di Coreglia, un ulteriore impegno per lo sport e l’edilizia sportiva - spiega il sindaco Marco Remaschi -. I lavori dureranno circa 7 mesi, inizieranno verso fine anno e contiamo di terminarli entro la prossima estate, permettendo così di restituire alla cittadinanza un impianto rinnovato e multifunzionale che, oltre al suo importante ruolo nel contesto sportivo calcistico, diventerà anche un punto di incontro fondamentale per rafforzare il senso di comunità e offrire spazi di socializzazione per tutte le fasce di età".

All’interno della struttura sarà realizzato un bar, un loggiato e la sistemazione degli spazi esterni, perfetti per diventare luogo di ritrovo, dove organizzare eventi e iniziative, di carattere culturale, sociale, ludico e ricreativo.

Fio. Co.