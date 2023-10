Intervento di Arpat dopo l’incendio

A seguito dell’incendio sviluppatosi, nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2023, presso il calzaturificio DEA S.r.l. di Capannori, in via Nuova di Segromigno monte, 108, personale del Dipartimento ARPAT di Lucca ha effettuato un sopralluogo nella mattina del 24 ottobre, prelevando due campioni di frammenti della copertura del magazzino incendiato, al fine di accertare la presenza di amianto. I campioni sono stati inviati all’Unità operativa Radioattività e amianto dell’Area vasta centro ed i risultati analitici hanno confermato la presenza di amianto.

Il Dipartimento di Lucca, in considerazione di quanto verificato durante l’attività di controllo, ha proposto al Comune di Capannori l’emissione di un provvedimento che imponga alla ditta di mettere, con urgenza, il sito in sicurezza, per evitare potenziali contaminazioni delle matrici ambientali interessate dai fumi scaturiti dall’incendio e dalle acque di dilavamento e la rimozione dei rifiuti presenti.

Il Comune di Capannori ha emesso un’ordinanza a tutela della cittadinanza dove consiglia un abbondante lavaggio di eventuali prodotti di orti eo verdure coltivate in loco prima del loro consumo ed un’accurata pulizia degli ambienti esterni delle abitazioni da eventuali residui di combustione.