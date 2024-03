Intelligenza artificiale, nessuna paura. Imt invita a superare i pregiudizi

Un incontro con l’obiettivo di guardare alle potenzialità dell’intelligenza artificiale, superando timori e pregiudizi, in modo da diffondere maggiore consapevolezza su strumenti e applicativi che possano portare un beneficio concreto nel lavoro. Questo l’obiettivo del convegno che si è tenuto nella Cappella Guinigi del Complesso di San Francesco ieri dal titolo: “Intelligenza artificiale e Pubblica Amministrazione. Fare rete per essere smart”, organizzato dalla Provincia e dalla Scuola Imt, che ha messo il proprio corpo docente e ricercatori a disposizione del personale degli Enti pubblici del territorio.

“L’intelligenza artificiale - spiega il rettore della Scuola Imt Rocco De Nicola - ci pone di fronte a rischi ma soprattutto a grandi potenzialità. L’IA cambierà la nostra vita e le nostre abitudini; l’atteggiamento più giusto non è quello di porsi sulla difensiva, bensì di capire come possa aiutarci. La Scuola Imt ha accolto con favore la proposta della Provincia di Lucca: in questa giornata formativa i nostri esperti di IA hanno illustrato le diverse applicazioni e i progressi tecnologici in questo campo, fornendo spunti di riflessione su come l’intelligenza artificiale possa contribuire a migliorare i servizi pubblici“.

All’incontro, trasmesso anche in streaming, hanno partecipato due classi del Liceo Scientifico delle Scienze applicate.