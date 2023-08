Installato il defibrillatore nella frazione di Piazzano

Venerdì è stato installato sul piazzale della chiesa di Piazzano un DAE (defibrillatore automatico esterno), atto a garantire la sicurezza della cittadinanza 24 ore su 24. L’amministrazione comunale, nelle figure degli assessori Cristina Consani e Fabio Barsanti, era presente, accogliendo così prontamente le istanze degli abitanti della frazione, che evidenziavano l’assenza di tale strumento di sicurezza.

"Oggi è un giorno importante per tutta la comunità – hanno commentato sul posto gli assessori Consani e Barsanti -. Grazie all’intervento e alla donazione di Alleanza Assicurazioni Lucca, che, con l’intermediazione dell’amministrazione, si è assunta l’impegno dell’installazione del macchinario, oggi Piazzano avrà finalmente il suo DAE. C’è ancora tanto da fare per questa splendida frazione, ma oggi è davvero un momento significativo di sicurezza, unione e condivisione".

Una iniziativa resa possibile dal supporto di Christian Corti e Manuel Venturi per Alleanza Assicurazioni Lucca, dalla professionalità dell’Associazione Cecchini Cuore Onlus nella persona di Fabrizio Bonino e dalla collaborazione di molti cittadini. Nutrita la partecipazione all’inaugurazione, seguita dal corso BLS-D, gratuito e aperto a tutti, per il primo soccorso e la defibrillazione. I rappresentanti dell’Associazione hanno spiegato nel dettaglio come riconoscere un arresto cardiaco, eseguire un massaggio cardiopolmonare, utilizzare il DAE e disostruire le vie respiratorie. L’amministrazione comunale ringrazia Alleanza Assicurazioni Lucca per il fondamentale sostegno, l’Associazione Cecchini per la grande disponibilità e la comunità per l’interesse e la partecipazione.