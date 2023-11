Insieme per raccogliere fondi per una nuova ambulanza

Tutti insieme, a Castelnuovo, prima nella preparazione e poi a cena, i volontari di associazioni e i cittadini, per raccogliere fondi per contribuire all’acquisto di una nuova ambulanza in favore della Misericordia di Castelnuovo. L’iniziativa è partita dall’associazione ComeTe in collaborazione con Il Sogno, Il Sorriso di Francesco, la Foresta dei Sogni, l’Associazione nazionale Autieri d’Italia - sezione Garfagnana. "Ringraziare organizzatori, sponsor, associazioni sportive e ditte che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione - commenta il governatore della Misericordia Mauro Giannotti - è doveroso, anche se le parole non possono descrivere la gioia provata ad avere visto la dimostrazione di un sostegno così sentito. Poter fare questa iniziativa dopo un periodo pandemico e sentire il calore della gente, ha dato gioia e maggior forza a continuare l’impegno profuso da volontari, dipendenti e medici che operano nell’associazione". Hanno preso parte all’iniziativa anche alcune aziende locali che hanno contribuito e sponsorizzato in vari modi.

Dino Magistrelli