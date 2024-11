Insegnare l’italiano agli stranieri. Arriva a Capannori il corso speciale

Arriva a Capannori un corso per migliorare l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri, organizzato in 4 incontri formativi, organizzati dalla cooperativa Sociale Odissea (Consorzio CO&SO) e frutto della collaborazione dei progetti Sai-Sitema accoglienza integrazione. Gli eventi, che si tengono nella sede comunale, dal 13 novembre al 4 dicembre, saranno gratuiti e aperti alla cittadinanza, a operatori professionisti, educatori e insegnanti che lavorano con studenti migranti, richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale di ogni età. "I contenuti scelti sono il frutto dell’analisi dei bisogni di gruppo di insegnanti d’ italiano, formati all’insegnamento della lingua italiana e di un gruppo di operatori che lavorano in ben 8 progetti Sai adulti, minori stranieri non accompagnati e famiglie - spiega Valerio Bonetti, presidente di Odissea -. L’ evento rappresenta inoltre uno spazio di dialogo costruttivo tra prospettive, epistemologie e tecniche che possono fornire utili spunti operativi e metodologici per migliorare il lavoro di insegnamento, formale ed informale, della lingua italiana e fornire maggiori strumenti educativi e operativi a professionisti che si occupano di integrazione di migranti richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, sia adulti che Minori stranieri non accompagnati".

Il convegno si svolgerà nella sala formazione del Comune di Capannori e sarà strutturato in 4 incontri della durata di 3 ore ciascuno, che prevedono un numero massimo di 60 partecipanti per ciascun modulo formativo. Il primo incontro, previsto per il 13 novembre ore 16, affronterà il tema delle basi dell’apprendimento della lettoscrittura, i prerequisiti fondamentali per l’acquisizione della letto-scrittura: Metafonologia e prerequisiti grafo-motori.

Le docenti saranno la dottoressa Valeria Vanoni, psicologa e psicoterapeuta e la dottoressa Camilla Fiorio Plà, logopedista, che lavorano presso il Centro KONTE, Centro di sostegno all’età evolutiva e alla famiglia, convenzionato con il servizio sanitario regionale. I prossimi appuntamenti, sempre alle ore 16 saranno il 20 novembre, con la dottoressa Mihaela Meme, antropologa del Centro Studi Sagara, affronterà la prospettiva etnopsichiatrica ed il lavoro etno-clinico con le famiglie, a seguire poi il 27 novembre e il 4 dicembre.