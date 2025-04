Influencer a Verdemura. Tre giorni di magia green

Con le loro storie “verdi” hanno contagiato centinaia di migliaia di persone con la loro passione per fiori e piante e questo week end si ritroveranno per incontrare gli appassionati di giardinaggio a VerdeMura, sulle mura di Lucca (tra il baluardo San Regolo e La Libertà) venerdì, sabato e domenica.

Sono alcuni giovani e affermatissimi “influencer del verde”, tra i più seguiti in Italia che saranno protagonisti alla 16esima edizione di VerdeMura, la prima grande fiera italiana ad aprire ufficialmente la stagione delle più importanti mostre mercato italiane, dedicate al giardinaggio e la più grande in Toscana (insieme a Murabilia che si tiene in settembre).

VerdeMura è pronta ad accogliervi quest’anno con oltre 160 espositori nazionali e stranieri, che presenteranno tante proposte per la casa, l’orto, il giardino e il balcone con annuali da fiore, piante, erbacee perenni, arbusti e veri e propri alberi, decorativi e da frutta, rose, semi, bulbi e rizomi, e tutto quanto ci occorre nella cura del verde, terricci, fertilizzanti, attrezzi, prodotti speciali, e poi ancora artigianato e gastronomia, in un’edizione grandiosa dedicata al narciso.

Insieme ai tanti grandi ospiti del settore e più importanti espositori, quest’anno danno appuntamento ai propri followers anche 4 importantissimi influencer del verde: Simonetta Chiarugi che con il suo profilo Aboutgarden conta circa mezzo milioni di followers, divulgando l’amore per le piante e per i fiori. Ha collaborato con le più importanti riviste italiane di settore (Gardenia, Casa in Fiore, Giardinaggio, Vivere Country) e cura la rubrica mensile “Lettere dal giardino” sul magazine Home, oltre a pubblicare libri. A Verdemura presenterà “Bulbomania” il suo ultimo volume edito da Gribaudo, (domenica alle 11).

Per la prima volta a VerdeMura anche Andrea Micale - SweetyFarm (nella foto) che domenica alle 17 racconterà la passione che lo ha portato verso la campagna, dando vita ad un’azienda agricola nelle colline lucchesi, mentre sui social racconta il suo lavoro con successo, tanto che alcuni video hanno raggiunto addirittura milioni di visualizzazioni. “Orchidee: viaggio tra leggende metropolitane e realtà” (domenica 6, alle ore 10) è il tema che affronterà Giulia Caglioti, conosciuta come Giudi in the jungle, nota blogger del verde. Atteso ritorno quello di Francesco Diliddo, con il suo seguitissimo Balcone Fiorito, che sarà presente sabato alle 15 e domenica alle 11 e alle 15 per parlare di “balconi fioriti“ con la giornalista Barbara Di Cesare.