“Incontro immediato sui park ai lavoratori e la sicurezza del centro“

La Uil di Lucca ha chiesto all’amministrazione comunale che si convochi un tavolo con le parti sindacali e delle aziende per chiarire la questione dei parcheggi per i lavoratori del centro storico, sia dipendenti che titolari di attività. “Chi lavora in centro è già sottoposto al disagio di dover parcheggiare lontano dal luogo di lavoro – così il segretario Uil Massimiliano Bindocci –, inoltre c’è il costo del parcheggio che colpisce stipendi spesso mediocri e part time. Gli amministratori non possono sminuire la questione, o rimandarla a parcheggi ancora da progettare. I buchi di bilancio si risolvano in altri modi e non sulle spalle di chi lavora. Inoltre poniamo un problema di sicurezza per le sortite, che devono essere più illuminate e con videocamere, perché sopratutto le sere di inverno (si pensi alle commesse, ma anche a chi lavora in pub e ristoranti) possono essere luoghi a rischio“.