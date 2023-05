Incontro con Valdo Spini per parlare del legame tra Ragghianti e Fanfani

Domani alle 17.45 si terrà alla Fondazione Ragghianti, nella Sala “Vincenzo da Massa Carrara” in via San Micheletto 3, un incontro con l’onorevole Valdo Spini, già sottosegretario all’Interno e agli Esteri e ministro dell’ambiente nel 1993-1994, ora presidente onorario dell’Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane. Spini porterà la propria testimonianza su Carlo Ludovico Ragghianti e Amintore Fanfani, da lui conosciuti e frequentati, anche per ragioni istituzionali, oltre che per amicizia