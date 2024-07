Incontri al femminile. Storie a confronto

E’ in programma domenica con inizio alle ore 10.30 l’ultimo appuntamento per la mini serie di incontri al femminile a Villa Reale di Marlia. Ne “La gioia di vivere con stile ed eleganza. Storie a confronto di Elisa Bonaparte e Mimì Pecci Blunt”, Roberta Martinelli e Simonetta Giurlani Pardini proporranno un confronto tra questi due ritratti di donne: come vivevano la villa, come curavano la tavola, il loro mecenatismo, le innovazioni che hanno saputo introdurre nel costume, il gusto per l’arte, la bellezza e la musica.

Molti gli elementi in comune, in primo luogo la Villa Reale di Marlia che è stata scelta da entrambe come dimora elettiva, luogo di delizie.

Immersi nel parco della Villa dove sia Elisa Bonaparte sia Mimì Pecci Blunt (nella foto) hanno vissuto, passeggiato, goduto di musica, arte e bellezza, nell’incontro si potranno conoscere le nuove specie botaniche con le quali, entrambe, arricchirono l’ampia tenuta, e sul senso profondo, culturale, che quelle scelte avevano.

Grande successo per questa iniziativa, per la quale Villa Reale di Marlia ha chiesto all’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana APS” di realizzare i contenuti degli incontri negli spazi della Limonaia Nord. Anche al termine di questo appuntamento sarà offerto un attimo di relax al Café vista lago con una bevanda in omaggio, collegata tematicamente. Info su ingressi: https://villarealedimarlia.it/eventi/villa-reale-al-femminile-memorie-e-curiosita/.