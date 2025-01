Incontri al Cubo si parte sabato con Garofalo

Sei eventi culturali e di costume a Porcari, con la seconda edizione di "Incontri al cubo", nel palazzo di vetro della Fondazione Lazzareschi, accanto al palazzo del Municipio, in piazza Orsi. La manifestazione, illustrata in conferenza stampa dal direttore della fondazione ”Lazzareschi“ Monica Arena, dall’assessore alla cultura Eleonora Lamandini e dal presidente del progetto “La Torretta“ Grazia Sivieri Benetti, partirà sabato 25 alle 17 con un ospite illustre: Luciano Garofano, già comandante del RIS, il Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri, volto noto oggi in televisione, ospite fisso della trasmissione Mediaset "Quarto grado". Da Cogne a Garlasco, si è occupato di fatti di cronaca nera nazionale. Il 31 gennaio alle 18.30 sarà la volta di Federico Marrucci, avvocato tributarista lucchese, scrittore ed appassionato di esoterismo che presenterà il suo libro "Il labirinto del ragno, itinerario tra i simboli della città di Lucca". Si proseguirà poi il 28 febbraio con "Chet Baker, ricordi tra Lucca e Porcari". Sabato 15 marzo "In una goccia", all’insegna dei profumi della primavera a cura dell’artigiana profumiera lucchese Beatrice Granucci. Per chi lo desidera la giornata comincerà in collina (massimo 15 partecipanti, con prenotazione alla Fondazione “Lazzareschi“), con "Il linguaggio dei fiori", passeggiata multisensoriale e nel pomeriggio, alle 17, creazione di un profumo da dedicare all’evento. Domenica 23 marzo alle 17 "L’amore è eterno finché dura" con l’avvocato divorzista e matrimonialista milanese Daniela Missaglia, conclusione il 28 marzo con lo chef Paolo Celli, originario di Montecarlo, che ha cucinato per Marlon Brando, Frank Sinatra, Al Pacino, Brigitte Bardot e molti altri vip.

Ma.Ste.