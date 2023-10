Inclusione lavorativa, una giornata dedicata in San Francesco In occasione della Giornata delle Fondazioni, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione per la Coesione Sociale hanno organizzato una giornata di solidarietà e divertimento nei Chiostri di San Francesco. Laboratori, mostra mercato e performance artistiche per bambini.