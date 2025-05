Inclusione e fair play. Cittadinanza onoraria al professor Marchione

"Grazie Gallicano. Sono onorato e orgoglioso della fiducia e dell’attenzione che il consiglio mi ha attribuito, che mai mi sarei aspettato. Cercherò di portare avanti, con impegno e passione, tutto quello ciò che in questi anni abbiamo costruito". Così, giovedì pomeriggio nella sala consiliare, un emozionantissimo e grato professor Giancarlo Marchione, docente di scienze motorie noto per la sua attività di divulgazione dello sport a 360°, circondato da un nutrito gruppo di studenti, si è apprestato a ricevere dall’amministrazione del comune di Gallicano e dalle mani del primo cittadino, David Saisi, il riconoscimento della "cittadinanza onoraria", per gli alti valori trasmessi ai giovani studenti che con lui hanno intrapreso nuove strade di socialità e aggregazione, andando molto oltre alla semplice pratica sportiva, intesa in senso stretto.

"Il nostro consiglio comunale all’unanimità, ha conferito la cittadinanza onoraria al prof. Giancarlo Marchione, instancabile e prezioso docente dell’Istituto Comprensivo di Gallicano - hanno motivato dall’amministrazione -. Un riconoscimento importante dovuto all’impegno e alla sensibilità con cui ha cresciuto i nostri ragazzi, impegnando il suo tempo libero affinché gli studenti dei nostri paesi potessero, attraverso lo sport , avere i loro spazi e riconoscere la propria personalità. Un segnale tangibile dell’importanza attribuita ai valori trasmessi ai ragazzi, come il fair play, il rispetto reciproco e la rilevanza dell’impegno personale, da applicare sul campo, nella vita quotidiana e nei rapporti sociali, al di fuori dei luoghi fisici dove comunemente si praticano le varie discipline sportive. Il professore ha saputo cogliere perfettamente lo spirito sociale dello sport, visto come un ambito particolare nel quale non solo si compete, ma si apprendono anche le regole alla base della convivenza civile".

Al professor Giancarlo Marchione si deve, infatti, oltre all’organizzazione di tornei scolastici particolarmente partecipati, tra studenti, insegnanti e anche genitori, la nascita del "Campus Sportivo" di Gallicano. Un progetto inclusivo che, coinvolgendo ragazzi, associazioni, professionisti locali e non, ha dato la possibilità a tanti giovani studenti, anche a coloro che mai si erano avvicinato al mondo dello sport, di potersi cimentare nei diverse pratiche e, nel contempo, essere parte di gruppi uniti dalla gioia e dal divertimento, che spiega Marchione, non devono mai mancare.

Fiorella Corti