Incidente, auto finisce contro un'ambulanza: ferite 9 persone

Marlia (Lucca), 26 luglio 2022 - Scontro tra un'auto e un'ambulanza in via del Brennero nella frazione di Marlia nel comune di Capannori. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 di martedì 26 luglio: nell'auto rimasta coinvolta viaggiavano 6 persone di orgine francese che hanno impattato contro un'ambulanza PET della Croce Rossa di Bagni di Lucca che stava correndo su un'emergenza.

Le 6 persone sono state smistate negli ospedali di Pescia e della Versilia, sono tutte in codice verde. Invece i tre volontari a bordo dell'ambulanza, tutti e 3 in codice giallo, sono stati portati: 2 al pronto soccorso di Lucca e 1, ritenuto inizialmente in condizioni più gravi, all'ospedale Cisanello di Pisa. Sono stati allertati i vigili del fuoco, l'automedica, la croce verde di Lucca, il 112 e il Pegaso 1.