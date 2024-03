Grave giovane al Rally del Ciocco, colpito dalla ruota di un’auto

Barga (Lucca), 16 marzo 2024 – Mentre era in pieno svolgimento la quinta prova speciale “Renaio”, nel comune di Barga, del 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, una gomma di un’auto con a bordo un equipaggio in gara si è staccata all’improvviso travolgendo e ferendo gravemente un giovane di 22 anni presente sul posto per assistere alla corsa nell’area montana piena di curve e tornanti. Immediata la chiamata ai soccorsi del 118, giunta alle 15,30, e pronto intervento dei sanitari dell’ambulanza con medico a bordo dell’organizzazione. Le condizioni del giovane, purtroppo, sono apparse particolarmente serie e hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso 3, atterrato allo stadio Moscardini di Barga, che ha condotto in codice rosso il giovane al pronto soccorso di Cisanello a Pisa.

L'auto finita fuori strada (foto Borghesi)

Molta la preoccupazione per le condizioni del ferito che ha riportato nell’incidente un importante trauma toracico e uno cranico.

Sulla dinamica dell’incidente, ancora da stabilire, indagano i carabinieri.

L’auto coinvolta nell’incidente è la Peugeot 208 GT Line con a bordo il pilota Federico Gangi, assistito dal navigatore Andrea Ferrari; l’equipaggio si è ritirato dalla gara. Fio. Co.