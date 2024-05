Morto sul lavoro alla Kme, due mesi fa un altro grave incidente

Fornaci di Barga (Lucca), 15 maggio 2024 – Tragedia sul lavoro nell’azienda Kme di Fornaci di Barga dove questo pomeriggio un operaio ha perso la vita. Proprio due mesi fa un 72enne era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nello stesso stabilimento. Era l’8 marzo e la persona coinvolta nell’infortunio è un pensionato che lavora con contratto a chiamata per la cooperativa Fanin di Fornaci, azienda che fa parte dell’indotto della metallurgica. Con i suoi colleghi era in quel frangente impegnato in una commessa di Kme.

Nell’incidente l’uomo era caduto a terra per evitare un grosso pannello elettrico che stava scivolando da un camion e si era procurato un trauma cranico, un trauma alle costole e la frattura di un femore. Un riflesso che gli è costato il grave infortunio ma così facendo il 72enne ha evitato il peggio, ovvero rimanere schiacciato sotto il peso della struttura. Il ferito era stato poi soccorso e trasportato nell’ospedale Cisanello di Pisa con l’elisoccorso Pegaso, atterrato direttamente all’interno dei terreni dello stabilimento.