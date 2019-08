Barga (Lucca), 19 agosto 2019 - Grave incidente stradale in Grecia, ai confini con l'Albania, dove è rimasta coinvolta una coppia di turisti lucchesi, originari di Barga: Ilenia Tonini, figlia dell’assessore del comune di Barga Lorenzo Tonini, e Luca Renucci. La moto su cui viaggiavano, secondo una ricostruzione, si sarebbe scontrata con un pullman.

Secondo quanto si apprende sarebbe rimasta ferita in modo serio la ragazza la quale ha riportato fratture ad una gamba e a un piede. La giovane era in viaggio insieme al fidanzato e avevano seguito un lungo tragitto che dalla Romania stava proseguendo in Grecia di cui davano conto agli amici attraverso i social.