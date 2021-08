Gallicano (Lucca), 1 agosto 2021 - Pauroso incidente intorno alle 16, di fronte all’area commerciale di Gallicano, in via Pascoli. A scontrarsi una VolkswagenTiguan bianca e una moto di piccola cilindrata, una Beta Motard, guidata da un sedicenne. Il giovanissimo dopo l’impatto è stato sbalzato dal mezzo e ha volato per diversi metri fino ad atterrare violentemente sull’asfalto della carreggiata opposta a quella di transito.

Molto gravi le sue condizioni. A preoccupare in modo particolare i sanitari che lo hanno soccorso, il trauma a un arto inferiore, all’apparenza gravemente compromesso. Accorsi immediatamente sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, in supporto ai militari della stazione di Gallicano, tra l’altro distante poche decine di metri dal luogo del sinistro.

Inutile la richiesta inoltrata dai sanitari del 118 dell’elisoccorso Pegaso, impossibilitato a intervenire per le condizioni meteorologiche avverse, fortissime le raffiche di vento presenti nella zona.

Si è dunque proceduto al trasporto del ferito con l’ambulanza; codice rosso per una drammatica corsa al pronto soccorso del nosocomio pisano di Cisanello, dove il giovanissimo è ricoverato.

© Riproduzione riservata