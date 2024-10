Incidente frontale a Lucca, due conducenti estratti dagli abitacoli

Lucca, 25 ottobre 2024 – Grave incidente avvenuto a Lucca nel pomeriggio del 25 ottobre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla via Nuova per Pisa strada statale 12, all'altezza di Massa Pisana. I vigili del fuoco hanno estratto dalle auto i rispettivi conducenti, consegnandoli ai sanitari del 118 presenti. Per la viabilità e i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale di Lucca.