Incidente a Fornaci di Barga: donna muore investita da un'auto

Fornaci di Barga (Lucca), 29 aprile 2022 - Ennesimo incidente mortale a Fornaci, ennesimo incidente che vede coinvolto un pedone. Una donna di 56 anni è stata travolta e uccisa da un’auto lungo la SR445 in via della Repubblica, all’altezza del bivio per Fornaci vecchia e la strada per Barga in località Due Strade.

L’incidente è avvenuto all’ora di pranzo: i soccorsi sono stati allertati verso le 12,50. Sul posto l’automedica ed una ambulanza della Misericordia del Barghigiano, ma le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. E’ stato tentato, da qualcuno che si è ritrovato sulla scena, anche se vanamente, il massaggio cardiaco, ma quando sono arrivati i soccorritori per la donna non c’era già più niente da fare

Ad investirla un uomo residente in zona che viaggiava sulla sua auto, ma la dinamica non è ancora, per il momento, stata ricostruita.

Ad effettuare i rilievi del caso i carabinieri di Fornaci di Barga ed una pattuglia giunta anche da Coreglia oltre ai carabinieri del Radiomobile che hanno poi collaborato alla gestione del traffico che è rimasto chiuso lungo la Sr445 per più di un’ora per consentire i rilievi del caso.