Incubo cinghiali: donna grave dopo incidente con l'animale, auto si ribalta

Altopascio (Lucca), 12 maggio 2022 - Si è scontrata con un cinghiale e adesso è grave in ospedale. Accade a Altopascio nelle prime ore di giovedì. Si indaga sulla dinamica. Il cinghiale avrebbe attraversato la strada e la donna lo ha preso in pieno con la sua auto, probabilmente perché l'animale è balzato sull'asfalto improvvisamente. E' accaduto in via dei Biagioni a Spianate, frazione di Altopascio. La quarantenne è stata soccorsa nell'auto che si è anche ribaltata. Intervento di 118 e vigili del fuoco. Era stato allertato anche Pegaso che poi però non è entrato in azione. La donna è stata trasportata in ospedale a Lucca in codice rosso. L'animale è morto e la carcassa è stata poi rimossa.

Coldiretti di Lucca ha sottolineato in una nota come in Toscana si registri un incidente causato da animali ogni 48 ore e che la regione si trova al primo posto negli incidenti con investimenti di animali con 27 sinistri : «Con l'emergenza Covid che ha ridotto per mesi la presenza dell'uomo all'aperto - analizza Andrea Elmi, presidente Coldiretti Lucca - la presenza dei cinghiali nelle città e nelle campagne è ulteriormente aumentata così come statisticamente a livello nazionale il numero degli incidenti causati da animali selvatici che sono cresciuti del 35% rispetto al 2020».