Capannori (Lucca), 8 gennaio 2022 - Avrebbe perso il controllo dell'auto che stava guidando andando fuori strada e finendo poi in una scarpata sotto la carreggiata. Così, un uomo, intorno alle 17:35 di oggi, ha perso la vita a Capannori (Lucca), sulla strada per Collodi. Sul posto, fanno sapere i soccorritori, sono intervenuti l'automedica, un'ambulanza della Croce verde di Porcari (Lucca), i carabinieri e i vigili del fuoco. Inutile ogni tentativo di rianimazione. L'uomo era già morto quando sono arrivati i soccorsi. Per questo si pensa che la vittima abbia avuto un malore.

