Altopascio (Lucca), 31 dicembre 2019 - Dramma nel pomeriggio dell'ultimo giorno dell'anno ad Altopascio, in via delle Cerbaie, intorno alle 16: un 27enne in scooter si è scontrato con un'auto condotta da una donna che aveva a bordo i due figli piccoli. Per il conducente dello scooter ci sono state le conseguenze peggiori: nell'impatto è caduto pesantemente sull'asfalto riportando traumi seri. Immediato l'allarme al 118, intervenuto con un'ambulanza. Il personale di soccorso ha proceduto ad allertare anche l'elisoccorso, vista la gravità delle ferite. Il 27enne è quindi stato trasferito con l'elicottero all'ospedale fiorentino di Careggi. Le sue condizioni sono gravi.

