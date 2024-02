Pauroso schianto, furgone contro un muro: imprenditore gravissimo. Forse è stato un malore

Altopascio (Lucca), 19 febbraio 2024 – Ha perduto il controllo del suo furgone, probabilmente a causa di un malore, è salito sul marciapiede dove per fortuna non c’era nessuno e si è schiantato contro un muro e un palo della pubblica illuminazione. Terribile incidente ieri mattina intorno alle 12 in via Roma, nel centro di Altopascio, per Angelo Marinari, 60 anni, molto noto nella Piana e titolare dell’omonima tipografia in via delle Industrie. Le sue condizioni sono definite molto serie.

Secondo quanto ricostruito, l’imprenditore si sarebbe sentito male a bordo del veicolo. Dopo aver chiamato la moglie ha tentato di raggiungere la guardia medica ma prima di farlo si è verificato l’impatto. Nessun altro mezzo risulta coinvolto. Il rumore ha richiamato sul posto diversa gente. Meno male che in quel momento non stava transitando alcun pedone. Lanciato l’allarme, sono scattati i soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118. E’ arrivata l’ambulanza della Misericordia di Montecarlo e i sanitari si sono accorti subito della gravità della situazione.

L’uomo è stato trasportato con urgenza in codice rosso al San Luca, ma dopo una prima serie di accertamenti, è stato deciso di trasportare il paziente all’ospedale pisano di Cisanello. A preoccupare i medici, non tanto e non solo le ferite riportate nell’urto, ma il problema cardiaco precedente. Marinari, sposato, una figlia, attualmente è residente a Villa Campanile, vicino a Orentano, nel Comune di Castelfranco di Sotto, in Provincia di Pisa, ma ha abitato per tanti anni ad Altopascio dove ha ancora la sua attività. E’ l’editore del mensile "L’Eco della Piana lucchese" che esce ormai da tre decenni. Impegnato nel volontariato e in molte iniziative, ad esempio il Carnevale, ha collaborato in passato anche con il Comune di Altopascio organizzando diversi concerti di successo e portando all’ombra della “Smarrita“ Albano, Massimo Ranieri, i Nomadi e molti altri.

Massimo Stefanini