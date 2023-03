Altopascio, donna investita sulla via Romea: è grave

Sul posto è intervenuta un'ambulanza (Foto di repertorio)

Lucca, 10 marzo 2023 – Grave incidente stamani ad Altopascio. Intorno alle ore 07 sulla via Romea all’altezza del passaggio a livello, una donna di 56 anni è stata investita da un’auto per cause ancora in via di accertamento.

Nell’incidente la donna ha riportato un politrauma. La 56enne è stata portata all’ospedale di Lucca in codice rosso. Poi è stata trasferita a Cisanello.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della misericordia di Montecarlo e i carabinieri per i rilievi del caso.