Lucca, 19 giugno 2019 - Un uomo è rimasto ferito in incidente stradale sull’autostrada A12 in prossimità dello svincolo per Lucca in direzione di Firenze. Per cause in corso di accertamento due mezzi si sono scontrati e il conducente di un veicolo è stato estratto dei vigili del fuoco, per poi essere affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso. Il traffico ha subito rallentamenti e la viabilità è stata regolata dalla polizia stradale.

