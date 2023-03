Porcari, maxi incendio della cartiera: rogo domato, scuole riaperte. Quali sono le cause?

Lucca, 14 marzo 2023 – Spento il rogo alla Essity, restano i problemi e gli interrogativi. A Porcari oggi riaprono le scuole e il Centro Anziani di Rughi, ma resta chiuso l’asilo in Padule di via del Boccaione. Per quale motivo? "Secondo i dati Arpat, – spiega il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, - i venti hanno spirato in direzione sud-est e quindi per questa scuola dell’infanzia vogliamo dare un giorno in più ai collaboratori scolastici per pulire adeguatamente".

E’ quanto ha disposto il primo cittadino che ha firmato una nuova ordinanza. Nessun segnale di ripresa del fuoco per fortuna, ma c’è voluta tutta la giornata di lunedì per governare il vasto incendio alla cartiera Essity di via Bernardini a Porcari sviluppatosi domenica nelle prime ore del pomeriggio in un magazzino di circa settemila metri quadrati dove era stoccato il prodotto finito, il tissue, tovaglioli e fazzoletti di carta.

Notevoli i danni alla struttura, fino al tetto. Residui di fiamme erano rimasti nella parte centrale del deposito. Adesso l’obiettivo prioritario è quello di spegnere definitivamente il rogo e di far raffreddare l’immobile.

Ciò dovrebbe accadere nella giornata di oggi. Successivamente scatteranno le indagini e gli accertamenti tecnici da parte dei vigili del fuoco per capire le cause. Tutti gli scenari sono aperti. Servono verifiche e indagini: la Procura attende una relazione dettagliata.

Ieri mattina personale di Asl e Arpat si sono recati sul posto per il prelievo di campioni di materiali generatisi attraverso la combustione.

La prima ordinanza raccomandava di tenere chiuse porte e finestre, di evitare attività all’aperto, di lavare bene le superfici, ad esempio dei terrazzi, sciacquare i prodotti degli orti. Le scuole ieri sono rimaste chiuse. Aperte invece a Capannori, Altopascio e Montecarlo.

Il fumo era visibile da tutta la Piana e domenica pomeriggio è rimasta bloccata anche l’autostrada Firenze-Mare. Il sindaco Fornaciari afferma: "Vediamo quali saranno gli sviluppi, nel frattempo lasciatemi ringraziare i vigili del fuoco che sono intervenuti, persone che sono sempre in prima linea per tutelare la comunità". L’azienda ha attivato subito tutti i protocolli previsti in questi casi.