Altopascio (Lucca), 20 marzo 2024 – Camion in fiamme nella notte a Marginone: i vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 5 con una autopompa serbatoio e un'autobotte per spegnere le fiamme che avevano avvolto l’autoarticolato in sosta al lato di un parcheggio pubblico.

Il mezzo trasportava materiale ferroso, tra cui motori di veicoli in disuso. All’arrivo dei vigili del fuoco il semirimorchio era già completamente avvolto dalle fiamme, ma la squadra è riuscita a separare la motrice, che non ha subito danni.