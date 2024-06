Incarico in Procura a Lucca per il Luogotenente Morotti

Dopo 31 anni di incarichi e di serio lavoro al servizio della legge passati in Valle del Serchio, per il Luogotenente C.S. Mauro Morotti è arrivato il momento di lasciare il territorio e la Compagnia Carabinieri di Castelnuovo, per assumere un nuovo incarico alla Procura di Lucca. Anni intensi, quelli divisi tra la Garfagnana e la Media Valle, dove ha ricoperto il primo incarico quale Vicecomandante della Stazione di Borgo a Mozzano, passando poi a quello di capo equipaggio Radiomobile e continuando il suo impegno per 21 anni quale comandante della Stazione di Fornaci di Barga. Infine l’ultimo ruolo, quello più delicato e complesso, con il quale ha concluso la sua esperienza garfagnina al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelnuovo. Durante la cerimonia di saluto, il Comandante della Compagnia Maggiore Biagio Oddo nel ringraziarlo per il lavoro fatto non ha mancato di riepilogare le numerose operazioni di servizio svolte in questi anni, ma soprattutto ha elogiato l’assoluta e incondizionata disponibilità dimostrata nei confronti dell’Istituzione e della comunità.

Luca Galeotti