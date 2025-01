“Incantesimo“. Nuovo concerto per “Kalliope“

Bilancio più che positivo nel 2024 per l’Associazione Kalliope, Accademia della Voce Artistica APS che, dopo il sold out della Misa Tango di Palmeri nella Chiesa S. Maria Nera Corteorlandini per la Festa della Croce di Maggio e quello degli eventi del Festival da camera ConcertiAmoLucca, compreso lo spettacolo tratto dal romanzo Sinfonia di un bosco in rivolta nel Parco Alessandro di Crasciana (Bagni di Lucca), ha proposto nell’Auditorium San Romano, con il sostegno del Comune di Lucca, e al Teatro Artè, con il patrocinio del Comune di Capannori, alcuni appuntamenti pucciniani tra cui lo spettacolo Addio mio dolce amor! L’ultimo folle viaggio di Elvira e Giacomo Puccini, scritto e diretto da Paola Massoni. Eventi accolti dal pubblico con grande calore.

Tra tutti, il successo per lo spettacolo dedicato alla tormentata storia tra Elvira Bonturi e Giacomo Puccini è stato inequivocabile: il pubblico ha seguito con partecipata commozione, apprezzando sia l’eccellente livello artistico dei cantanti (Silvana Froli, soprano, Giovanni Cervelli, tenore, Nicola Farnesi, baritono), accompagnati magistralmente al pianoforte dal maestro Stefano Adabbo, sia il Puccini dell’attore Paolo Giommarelli, tra l’altro somigliantissimo nell’aspetto, nell’eleganza e negli aspetti più pungenti del suo carattere, sia la grande capacità interpretativa della versatile protagonista che, alternando con disinvoltura la recitazione al canto lirico, ha impersonato con passione e tenerezza una Elvira assolutamente verosimile, restituendo agli spettatori la sua complessa figura di donna emancipata, coraggiosa, ma fragile al tempo stesso.

Sull’onda di questo risultato, l’Associazione Kalliope APS, augura a tutto il pubblico un 2025 ricco di cultura e bellezza e invita domani 3 gennaio alle 21.15 nella Chiesa romanica S. Bartolomeo di Badia di Cantignano al primo evento del 2025: il concerto Incantesimo di Natale. Protagonista il soprano Paola Massoni accompagnata da Federico Pietroni e Tommaso Lorusso alla chitarra e Alessandro Carrieri al vibrafono e altre percussioni con un programma variegato e festoso, che va dal repertorio classico ai più suggestivi Christmas Carols. L’ingresso è ad offerta libera.